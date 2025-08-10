Pilot lisansında yeni dönem: Sınav tarihi adayın tercihine bırakılıyor

Bakan Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından uygulanacak yeni sistemle sabit sınav dönemlerinin kaldırıldığını belirtti. “Artık sabit sınav dönemleri yerine adaylarımız kendi istedikleri tarihi seçerek sınava girebilecek” diyen Uraloğlu, başvuru ekranının sürekli açık olacağını ve adayların istedikleri zaman başvuru yapabileceğini ifade etti.

İKİ AŞAMALI SINAV SİSTEMİ

Yeni düzenlemeye göre sınavlar ön sınav ve son sınav olmak üzere iki aşamada yapılacak. Nihai notun yüzde 10’u ön sınavdan, yüzde 90’ı son sınavdan alınacak. “Tek ödeme ile her iki sınava da girilebilecek, ücretlerde herhangi bir değişiklik olmayacak” diyen Uraloğlu, EFT ile ödeme zorunluluğunun kaldırıldığını, sanal POS üzerinden kredi kartıyla da ödeme yapılabileceğini duyurdu.

Her aday için atanmış bilgisayar, kişiye özel soru seti, karekod ve zaman-mekan damgalı kamera kayıtları ile sınav yapılacak. Kursiyerler ön sınav sonunda bölüm bazlı başarı grafiklerini görebilecek.

HER İL VE İLÇEDE SINAV İMKANI

Talebe göre sınavların her il ve ilçede yapılabileceğini belirten Uraloğlu, “Böylece adaylarımız hem daha hızlı hem de daha rahat bir sınav deneyimi yaşayacak. Yeni sistemle birlikte sınav planlama, başvuru ve ödeme süreçlerini daha esnek ve aday odaklı hale getiriyoruz” dedi.

Bakan Uraloğlu, pilot, teknisyen ve hava trafik kontrolörü gibi havacılık mesleklerine yönelik yeni çalışmaların sürdüğünü, kısa süre içinde önemli duyurular yapılacağını da sözlerine ekledi.