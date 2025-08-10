Bakan Kurum açıkladı: Marmara’ya nefes veren proje

Bakanlık, Marmara Denizi’nde müsilajın etkilerini azaltmak ve ekosistemi iyileştirmek amacıyla deniz çayırları ve pina midyeleri için koruma projelerini sürdürüyor. Deniz çayırları, 1 metrekare alanda fotosentez yoluyla 4-20 litre oksijen üretiyor. Nesli tehlike altında olan pina midyeleri ise saatte 6 litre deniz suyunu filtreleyerek temizliyor.

MAR-ÇAYIR VE MAR-PİNA’NIN DEVAMI GELDİ

Geçen yıl başlatılan MAR-ÇAYIR ve MAR-PİNA projelerinin devamı olarak bu yıl ÇAYIR-İZ ve PİNA-İZ projeleri hayata geçirildi. ÇAYIR-İZ kapsamında 8 istasyonda deniz çayırlarının ekolojik durumu düzenli olarak izlenecek.

PİNA-İZ Projesi kapsamında Marmara Denizi’nde hayatta kalan tek sağlıklı pina midyesi popülasyonu izleniyor. Erdek Körfezi’nde 200 metrekarelik alanda yaşayan tüm pinalar markalandı. Bu bireylerin büyüme durumları, larva bolluğu, yeni birey katılımı ve sağlık durumları her ay takip edilecek. Ayrıca Marmara Denizi genelinde belirlenen 7 istasyonda popülasyonun sağlık durumu, ölüm oranları ve çevresel iyileşme potansiyeli değerlendirilecek.

“MÜSİLAJLA MÜCADELEYE BİYOLOJİK DESTEK”

Bakan Murat Kurum, sosyal medya paylaşımında “Pina ve deniz çayırları Marmara’ya nefes oluyor. Pina midyeleri saatte 6 litre deniz suyunu temizliyor. Deniz çayırları ise 1 metrekare alanda 20 litreye kadar oksijen üretiyor. ÇAYIR-İZ ve PİNA-İZ projelerimizle yakın takibe aldığımız bu canlıların popülasyonunu artırıp, müsilajla mücadeleye biyolojik katkı sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Dr. Hacı Abdullah Uçan, projelerin Marmara Denizi Koruma Eylem Planı’na destek olduğunu belirterek, ekosistemin iyileştirilmesine büyük katkı sağlayacağını söyledi. Uçan, Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin yaşamsal döngüsünü sürdürmek için bilimsel çalışmaların önümüzdeki yıllarda da süreceğini vurguladı.