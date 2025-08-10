Bilecik’te ‘Saygı Taksi’ dönemi başladı: 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım

Geçtiğimiz aylarda ‘Anne Taksi’ uygulamasıyla annelere ücretsiz ulaşım imkanı sağlayan Bilecik Belediyesi, bu kez yaşlılar için ‘Saygı Taksi’ hizmetini başlattı. 65 yaş üstü tüm vatandaşlar, belediyeden randevu alarak sağlık ocakları ve hastanelere ücretsiz taşınacak.

REFAKATÇİ HİZMETİ DE SUNULACAK

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, “Anne Taksi’den sonra şimdi de yeni projemiz olan ‘Saygı Taksi’yi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Saygı Taksi ile 65 yaş üstü tüm vatandaşlarımız bizlerden randevu ile araç talep ederek, sağlık ocakları ve hastane gibi noktalara ücretsiz hizmet alabilecek. Eğer yanlarında onlara refakat edebilecek birileri yoksa refakatçi talep edildiğinde belediye başkanlığı olarak refakat hizmetini de sunacağız. Bizleri büyüten bu günlere gelmemizi sağlayan kıymetli büyüklerimizin her zaman yanındayız. Bilecik Belediyesi olarak her zaman 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz” dedi.

RANDEVU İLE KULLANILABİLECEK

Saygı Taksi’ hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, 0501 314 26 63 numaralı telefonu arayarak randevu oluşturabilecek ve istedikleri sağlık kuruluşlarına ücretsiz ulaşım imkanı elde edebilecek.