Gaziantep’te dehşet: 64 yaşındaki adam tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

Gaziantep’in Nizip ilçesi Menderes Mahallesi’nde İbrahim A. (64) ile eşi Ayten A. (67) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kanlı bir şekilde sonuçlandı.

Tartışmanın ardından İbrahim A., eşini bıçakla yaraladı. Olayın hemen ardından 112 Acil Servisi arayan şüpheli, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Ayten A., buradaki ilk müdahalenin ardından Gaziantep’teki Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralı kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan İbrahim A.’nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.