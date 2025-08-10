Çanakkale’de korkutan yangın! Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey mevkii Gökköy köyünde saat 15.30 sıralarında tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan helikopter ve uçaklarla, karadan ise arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.