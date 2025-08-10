Çanakkale’de korkutan yangın! Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı
Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Ekipler havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.
Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey mevkii Gökköy köyünde saat 15.30 sıralarında tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan helikopter ve uçaklarla, karadan ise arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale ediliyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
