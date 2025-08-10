Denizli’de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Denizli’nin Honaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Denizli’nin Honaz ilçesi Karaçay Mahallesi Karadağ mevkisindeki ormanlık alanda saat 13.45’te henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 10 arazöz, iş makinesi, 4 ilk müdahale aracı ve 78 personel bölgeye sevk edildi.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları ekipler tarafından yoğun şekilde sürdürülüyor.
