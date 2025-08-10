Denizli’de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Denizli’nin Honaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yayınlanma: Güncellenme:

Denizli’nin Honaz ilçesi Karaçay Mahallesi Karadağ mevkisindeki ormanlık alanda saat 13.45’te henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 10 arazöz, iş makinesi, 4 ilk müdahale aracı ve 78 personel bölgeye sevk edildi. 

Yangını kontrol altına alma çalışmaları ekipler tarafından yoğun şekilde sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

denizli orman yangını
