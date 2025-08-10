Türkiye’nin Afrika çıkarması! 36,6 milyar dolarlık tarihi rekor

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye’nin Afrika’daki varlığına dair önemli veriler paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugüne kadar Afrika’ya 53 resmi ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan’ın 2013 yılında Gabon’da dile getirdiği “Afrika Afrikalılarındır, biz sizin altınlarınız için burada değiliz” sözleri, Türkiye’nin sömürgeci olmayan samimi yaklaşımını ortaya koydu. Bu tavır, kıta genelinde Türkiye’ye duyulan güvenin en önemli nedenlerinden biri olarak öne çıktı.

BÜYÜKELÇİLİK SAYISI 12’DEN 44’E YÜKSELDİ

Türkiye, Afrika’daki diplomatik ağını son yıllarda büyük ölçüde genişletti. Büyükelçilik sayısı 12’den 44’e çıkarıldı. Türkiye-Afrika ticaret hacmi 36,6 milyar dolara ulaşırken, Türk müteahhitlik firmaları kıta genelinde 97 milyar dolarlık projeye imza attı. Türk Eximbank’ın Afrika Finans Kuruluşu’na yaptığı yatırım da Türkiye’nin bölgedeki ekonomik etkisini güçlendiren stratejik bir adım oldu.

Afrika açılımının en önemli ayaklarından birini eğitim ve kültürel iş birliği oluşturuyor. Türkiye Bursları programı kapsamında Türkiye’de eğitim gören Afrikalı öğrenci sayısı son yıllarda 6 kat artarak 62 bine çıktı. Bu sayede kıtada Türkiye’nin yetiştirdiği binlerce genç, ülkelerinde dostluk köprüleri kuruyor. TİKA, Yunus Emre Enstitüsü ve Maarif Vakfı aracılığıyla yürütülen kültürel programlar, insani yardımlar ve sosyal projeler Türkiye’nin kıtadaki etkisini artırıyor.

BARIŞ VE GÜVENLİKTE AKTİF ROL

Türkiye, Afrika Boynuzu bölgesinde yürüttüğü girişimlerle bölgesel istikrarın güçlenmesine katkı sağladı. Son olarak Etiyopya-Somali barış görüşmelerinde arabulucu olarak diplomatik başarı elde eden Türkiye, Somali’de kurduğu askeri üs ile kıtadaki güvenlik boyutundaki varlığını pekiştirdi.

Türkiye’nin Afrika vizyonu, ekonomik kazanımların ötesinde dostluk, karşılıklı saygı ve uzun vadeli ortaklığa dayalı bir stratejiye dayanıyor. Eşit ortaklık ve kazan-kazan ilkeleri ile ilişkilerin hem Türkiye hem de Afrika ülkeleri için sürdürülebilir ve karşılıklı fayda sağlayan bir yapıya kavuşması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen Afrika açılımı, kıtanın dört bir yanında Türkiye’nin etkisini güçlendirirken, 21’inci yüzyılın en önemli dış politika başarı hikayelerinden biri olarak dikkat çekiyor.