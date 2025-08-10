Türkiye kavruluyor: 17 ilde sıcaklık 40 derecenin üzerinde ölçüldü

Türkiye genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgası, öğle saatlerine kadar 17 ilde termometrelerin 40 dereceyi aşmasına neden oldu. Meteoroloji verilerine göre en yüksek sıcaklık 45 derece ile Antalya’nın Kepez ilçesinde kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, hafta sonu boyunca yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Günün öğle saatlerine kadar ölçülen en yüksek sıcaklıklar ise şu şekilde:

Antalya, Kepez: 45°C

Mardin, Kızıltepe: 44,8°C

Kilis, Elbeyli: 44,3°C

Gaziantep, Karkamış: 43,4°C

Şanlıurfa, Ceylanpınar: 43,4°C

Şırnak, Silopi: 43,7°C

Muğla, Milas: 43,4°C

Adana, İmamoğlu: 42,5°C

Siirt, Kurtalan: 41,8°C

Mersin, Mut: 40,7°C

Osmaniye, Kadirli: 41,1°C

Aydın, Çine: 41,7°C

Kahramanmaraş (Merkez): 41°C

Hatay, Yayladağı: 41,4°C

Diyarbakır, Bismil: 41,5°C

Batman, Kozluk: 40°C

İzmir, Bayındır: 40,5°C

Uzmanlar, yüksek sıcaklıkların etkili olduğu bu günlerde özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların öğle saatlerinde dışarı çıkmaması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca bol sıvı tüketilmesi ve güneş altında uzun süre kalınmaması öneriliyor.