Rezan Epözdemir kimdir? Londra’ya kaçarken yakalanan Rezan Epözdemir kimdir? Kariyeri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Rezan Epözdemir hakkında “rüşvet”, “siyasal ve askeri casusluk” ve “FETÖ/PDY’ye yardım” suçlamalarıyla iki ayrı soruşturma yürütüldüğünü duyurdu.

Sabah saat 05.45’te hem evinde hem de ofisinde Mali Şube ve Terörle Mücadele ekiplerince arama yapıldı, dijital materyallere el konuldu. Epözdemir Londra’ya gitmek üzereyken pasaportuna 4 ayrı suçtan tahdit konuldu ve o esnada yakalandı.

Rüşvet iddiaları arasında en dikkat çekeni, 2021’de bir tutuklunun tahliyesi için toplam 150 bin dolar alındığı ve bu ödemenin yarısının işlem öncesi, yarısının ise sonrasında yapıldığı iddiası oldu. Bu iddiaların HTS/BAZ kayıtları ve WhatsApp yazışmalarıyla desteklendiği ileri sürülüyor.

REZAN EPÖZDEMİR KİMDİR?

24 Kasım 1984’te İstanbul’un Fatih ilçesinde doğan Rezan Epözdemir, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni ikincilikle bitirdi. Yüksek lisans ve doktora eğitimini yine Marmara Üniversitesi’nde tamamladı ve “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması” teziyle hukuk doktoru unvanı aldı.

2007 yılında Analiz Hukuk Bürosu’nu kurdu. Münevver Karabulut ve Pınar Gültekin davaları gibi kamuoyunun yakından takip ettiği dosyalarda mağdur ailelerin avukatlığını yaptı.

2021’de Galatasaray Spor Kulübü yönetiminde başkan yardımcılığı ve Galatasaray Sportif A.Ş. yönetim kurulu başkan vekilliği görevlerinde bulundu.