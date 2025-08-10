İDO deniz otobüsü Avşa Adası açıklarında kayalıklara çarptı!

Balıkesir’in Avşa Adası açıklarında İDO’ya ait deniz otobüsü kayalıklara çarptı. Sancak gövdesinden su alan gemide yolcular güvenli şekilde tahliye edildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İDO deniz otobüsü Avşa Adası açıklarında kayalıklara çarptı!
Yayınlanma:

Balıkesir’in Avşa Adası açıklarında sabah saatlerinde deniz kazası meydana geldi. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) filosunda bulunan Burak Reis 3 isimli deniz otobüsü, Fener Adası kayalıklarına çarptı.

Yenikapı-Avşa seferini yapan deniz otobüsünün sancak gövdesi çarpma sonucu su almaya başladı ve bir miktar yan yattı. Kaptanın soğukkanlı manevrası sayesinde gemi, yolcularıyla birlikte sorunsuz şekilde Avşa İskelesi’ne yanaştırıldı.

Olayın ardından Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri bölgeye sevk edildi. Su tahliyesi için bir arazöz gemiye yönlendirilerek müdahaleye başlandı.

İlk belirlemelere göre kazada can kaybı ya da ciddi yaralanma olmadı. Yolcular güvenli şekilde tahliye edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, seferlerin geçici olarak durdurulabileceği bildirildi.

Ev alacaklar dikkat! 2026’da konut piyasasını değiştirecek köklü değişiklik yoldaEv alacaklar dikkat! 2026’da konut piyasasını değiştirecek köklü değişiklik yoldaGündem
Gazze’nin işgal planı Bakanlar Kurulu’na gidiyor: 4 hedef açıklandı, tepkiler büyüyorGazze’nin işgal planı Bakanlar Kurulu’na gidiyor: 4 hedef açıklandı, tepkiler büyüyorDünya
İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 50’nin altına indi! İşte barajlarda son durumİstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 50’nin altına indi! İşte barajlarda son durumGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ido deniz otobüsü kaza
Günün Manşetleri
Bakan Tunç’tan “Aile arabuluculuk” açıklaması
Marmara’ya nefes veren proje
44 ilde dev operasyon!
Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın hayatını kaybetti
Rezan Epözdemir gözaltına alındı
Vatan Partisi’nden Maduro’ya destek
4 şehirde denize girmek yasaklandı!
Gazze’de can kaybı 61 bini aştı
Azerbaycan-Ermenistan Barış Deklarasyonu
İstanbul’da dev “Huzur” operasyonu
Çok Okunanlar
Faizler zirvede! Faizler zirvede!
Sıcaklıklar değişiyor! Sıcaklıklar değişiyor!
Emekli promosyon yarışında rekor rakamlar Emekli promosyon yarışında rekor rakamlar
Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!