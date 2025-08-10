İDO deniz otobüsü Avşa Adası açıklarında kayalıklara çarptı!

Balıkesir’in Avşa Adası açıklarında sabah saatlerinde deniz kazası meydana geldi. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) filosunda bulunan Burak Reis 3 isimli deniz otobüsü, Fener Adası kayalıklarına çarptı.

Yenikapı-Avşa seferini yapan deniz otobüsünün sancak gövdesi çarpma sonucu su almaya başladı ve bir miktar yan yattı. Kaptanın soğukkanlı manevrası sayesinde gemi, yolcularıyla birlikte sorunsuz şekilde Avşa İskelesi’ne yanaştırıldı.

Olayın ardından Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri bölgeye sevk edildi. Su tahliyesi için bir arazöz gemiye yönlendirilerek müdahaleye başlandı.

İlk belirlemelere göre kazada can kaybı ya da ciddi yaralanma olmadı. Yolcular güvenli şekilde tahliye edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, seferlerin geçici olarak durdurulabileceği bildirildi.