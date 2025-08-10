Girdap can aldı: İki kız kardeşin cansız bedenine ulaşıldı

Konya’nın Derebucak ilçesinde dereye giren iki kız kardeş girdaba kapılarak hayatını kaybetti. Dalgıçların aramasıyla cansız bedenlerine ulaşıldı.

Girdap can aldı: İki kız kardeşin cansız bedenine ulaşıldı
Yayınlanma:

Konya’nın Derebucak ilçesinde girdikleri derede kaybolan iki kız kardeşin cansız bedenleri bulundu.

Olay, Balatini Mağarası çevresinde meydana geldi. İddiaya göre piknik için bölgeye gelen ailenin 14 yaşındaki kızı Cemile Naz Oruçoğlu, dereye girdikten sonra girdaba kapıldı. Kardeşini kurtarmak için suya giren 16 yaşındaki Sariye Nur Oruçoğlu da akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiyeye bağlı dalgıçlar yaptıkları aramalar sonucu iki kardeşin cansız bedenine ulaştı.

Suda boğularak yaşamını yitiren kardeşlerin cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AFAD duyurdu: Deprem oldu!AFAD duyurdu: Deprem oldu!Yurt
Rezan Epözdemir kimdir? Londra’ya kaçarken yakalanan Rezan Epözdemir kimdir? KariyeriRezan Epözdemir kimdir? Londra’ya kaçarken yakalanan Rezan Epözdemir kimdir? KariyeriKimdir?
Gazze’nin işgal planı Bakanlar Kurulu’na gidiyor: 4 hedef açıklandı, tepkiler büyüyorGazze’nin işgal planı Bakanlar Kurulu’na gidiyor: 4 hedef açıklandı, tepkiler büyüyorDünya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

boğulma Konya
Günün Manşetleri
Bakan Tunç’tan “Aile arabuluculuk” açıklaması
Marmara’ya nefes veren proje
44 ilde dev operasyon!
Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın hayatını kaybetti
Rezan Epözdemir gözaltına alındı
Vatan Partisi’nden Maduro’ya destek
4 şehirde denize girmek yasaklandı!
Gazze’de can kaybı 61 bini aştı
Azerbaycan-Ermenistan Barış Deklarasyonu
İstanbul’da dev “Huzur” operasyonu
Çok Okunanlar
Faizler zirvede! Faizler zirvede!
Sıcaklıklar değişiyor! Sıcaklıklar değişiyor!
Emekli promosyon yarışında rekor rakamlar Emekli promosyon yarışında rekor rakamlar
Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!