Girdap can aldı: İki kız kardeşin cansız bedenine ulaşıldı

Konya’nın Derebucak ilçesinde girdikleri derede kaybolan iki kız kardeşin cansız bedenleri bulundu.

Olay, Balatini Mağarası çevresinde meydana geldi. İddiaya göre piknik için bölgeye gelen ailenin 14 yaşındaki kızı Cemile Naz Oruçoğlu, dereye girdikten sonra girdaba kapıldı. Kardeşini kurtarmak için suya giren 16 yaşındaki Sariye Nur Oruçoğlu da akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiyeye bağlı dalgıçlar yaptıkları aramalar sonucu iki kardeşin cansız bedenine ulaştı.

Suda boğularak yaşamını yitiren kardeşlerin cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.