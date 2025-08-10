Balıkesir’deki 6.1’lik deprem İstanbul’da hissedildi, bazı vatandaşlar park ve bahçelere çıktı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere geniş bir bölgede hissedildi.

Sarsıntı sonrası bazı vatandaşlar, tedbir amacıyla evlerinden çıkarak açık alanlara yöneldi. Bağcılar’da deprem nedeniyle dışarı çıkanlar, Millet Bahçesi’ne gelerek bekleyişini sürdürüyor.