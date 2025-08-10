Naci Görür Balıkesir depremi hakkında açıklama yaptı: Evlerden bir müddet uzak durun
Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin Simav Fay Zonu üzerinde gerçekleştiğini belirterek, vatandaşlara evlerden bir süre uzak durma uyarısında bulundu.
Yayınlanma: Güncellenme:
Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Açıklama şu şekilde:
“Şimdi Alakır-Sındırgı/Balıkesir’de 6,1 deprem oldu. Deprem Simav Fay Zonu, Sındırgı Segmanı üzerinde. Sağ yönlü, yanal bir fay niteliğinde. Küçük deprem değil, hasar olabilir. Daha büyük deprem olacağını sanmıyorum. Evlerden bir müddet uzak durun.”
Şimdi Alakır-Sındırgı/Balıkesir’de 6,1 deprem oldu. Deprem Simav Fay Zonu, Sındırgı Segmanı üzerinde. Sağ yönlü, yanal bir fay niteliğinde. Küçük deprem değil, hasar olabilir. Daha büyük deprem olacağını sanmıyorum. Evlerden bir müddet uzak durun. pic.twitter.com/wPvMks1FO8— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) August 10, 2025