Naci Görür Balıkesir depremi hakkında açıklama yaptı: Evlerden bir müddet uzak durun

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklama şu şekilde:



“Şimdi Alakır-Sındırgı/Balıkesir’de 6,1 deprem oldu. Deprem Simav Fay Zonu, Sındırgı Segmanı üzerinde. Sağ yönlü, yanal bir fay niteliğinde. Küçük deprem değil, hasar olabilir. Daha büyük deprem olacağını sanmıyorum. Evlerden bir müddet uzak durun.”