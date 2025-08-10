Balıkesir Gönen’deki Teksüt fabrikasında çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi

Balıkesir’in Gönen ilçesindeki Teksüt fabrikasında çıkan yangında 2 işçi hayatını kaybetti. Yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Balıkesir Gönen’deki Teksüt fabrikasında çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi
Balıkesir’in Gönen ilçesinde bulunan Teksüt fabrikasında yangın çıktı. Fabrikanın sevkiyat bölümünde başlayan yangın, kısa sürede depolama alanlarına sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle çalışanlar tahliye edilirken, ekipler yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı.

Yangında Ahmet Can İzmirli ile Özcan Yıldırım hayatını kaybetti. Özcan Yıldırım’ın dün oğlunun sünnetini yaptığı, bugün ise 4/12 vardiyası için işe geldiği öğrenildi.

Fabrikanın büyük bölümünde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

fabrika yangın Balıkesir
