Balıkesir Gönen’deki Teksüt fabrikasında çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi

Balıkesir’in Gönen ilçesinde bulunan Teksüt fabrikasında yangın çıktı. Fabrikanın sevkiyat bölümünde başlayan yangın, kısa sürede depolama alanlarına sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle çalışanlar tahliye edilirken, ekipler yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı.

Yangında Ahmet Can İzmirli ile Özcan Yıldırım hayatını kaybetti. Özcan Yıldırım’ın dün oğlunun sünnetini yaptığı, bugün ise 4/12 vardiyası için işe geldiği öğrenildi.

Fabrikanın büyük bölümünde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.