Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in abisi Nazmi Şimşek hayatını kaybetti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in abisi, emekli ilkokul öğretmeni Nazmi Şimşek, 80 yaşında Yalova’da hayatını kaybetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in abisi Nazmi Şimşek, 80 yaşında yaşamını yitirdi.

1945 doğumlu olan emekli ilkokul öğretmeni Nazmi Şimşek, öğretmen okulundan mezun olduktan sonra Batman’ın Sason ilçesine bağlı Gürgenli köyünde mesleğine başladı.

Aynı zamanda Mehmet Şimşek’in de ilkokul öğretmeni olan Nazmi Şimşek, Batman’ın çeşitli okullarında öğretmenlik ve idarecilik görevlerinde bulundu.

1988 yılında “Yılın Öğretmeni” seçilen Nazmi Şimşek, ödülünü öğrencisi olan dönemin Batman Belediye Başkanı Ataullah Hamidi’nin elinden almıştı.

Nazmi Şimşek’in Yalova’da hayatını kaybettiği bildirildi.

