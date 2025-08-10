GSM operatörleri Balıkesir deprem bölgesine ücretsiz konuşma, internet ve SMS tanımladı

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki deprem bölgesinde bulunan müşterilere ücretsiz konuşma, internet ve SMS hizmeti sağlandığını duyurdu.

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan depremden etkilenen bölgelerdeki müşteriler için acil iletişim desteği sağlandığını açıkladı.

Turkcell, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Balıkesir merkezli depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem bölgesindeki tüm müşterilerimize, Afet Acil Durum Prosedürü kapsamında ücretsiz dakika, internet ve SMS tanımlanmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Türk Telekom, “Balıkesir deprem bölgesindeki tüm müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ücretsiz internet, SMS ve konuşma tanımlanmaktadır.” açıklamasını yaptı.

Vodafone ise paylaşımında, “Balıkesir’de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden dolayı üzüntü duyduk. Deprem bölgesinde bulunan müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma, internet ve SMS tanımlanmaktadır.” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

