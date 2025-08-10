Kayseri’de 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kayseri’de FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari, polis ekiplerince yakalandı.
Yayınlanma:
Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün saklandığı adresi tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı