Edirne’de kolonlarında hasar tespit edilen 52 yıllık apartman tahliye edildi

Edirne’nin Dilaverbey Mahallesi’nde bulunan 52 yıllık apartmanın kolonlarında problem olduğu yönündeki şikayetler üzerine AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Edirne Belediyesi ekipleri inceleme yaptı.

Yapılan kontroller sonucunda apartmanın altındaki iş yerinde kolonlarda hasar tespit edildi. Yetkililer, yapılan toplantının ardından 18 daire ve 4 iş yerinin bulunduğu apartmanın boşaltılmasına karar verdi.

Apartmanda yaşayanlar pansiyonlara yerleştirildi.

Apartmanın alt katında bakkal işleten Özgür Arda, ekiplerin yaptığı kontroller ve kararın ardından binanın boşaltıldığını belirterek, “Önemli eşyalarınızı alın çıkın’ dediler. Biz de en kısa zamanda burayı boşaltacağız. Ürünlerimizi yeni yerimize taşıyacağız. Bu konuyla ilgili AFAD’da toplantı yapıldı.” dedi.

Balıkesir’de meydana gelen depremi de hatırlatan Arda, yıkılma riski bulunan apartmanlar için alınan kararın doğru olduğunu söyledi.