AFAD: "Şu ana kadar 0–3.0 arası 15 adet, 4.0-5.0 aras 5 adet olmak üzere toplam 20 artçı deprem meydana gelmiştir."

AFAD, Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar 20 artçı sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. Arama kurtarma çalışmalarına 319 personel ve 79 araçla devam ediliyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 19.53’te Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 0–3,0 arası 15; 4,0–5,0 arası 5 olmak üzere toplam 20 artçı depremin kaydedildiğini bildirdi. Depremin en çok Balıkesir, İzmir, Manisa ve İstanbul’da hissedildiği belirtildi. 

AFAD, bölgede 319 personel ve 79 araçla arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü; Afet Yönetim Merkezlerinin valiler başkanlığında toplandığını duyurdu.

