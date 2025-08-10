Balıkesir Sındırgı’da yıkılan binadan 6 kişi kurtarıldı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde yıkılan 3 katlı binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaymakamlık binasının karşısında yer alan yapının enkazında çalışan ekipler, önce bir afetzedeye ulaştı. Ses alınan bölgeye yoğunlaşan ekipler, yaralıyı bulunduğu yerden çıkararak omuzlarında ambulansa taşıdı.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, kısa süre sonra enkazda başka bir afetzedeye daha ulaştı. Yaralı, ekipler tarafından ambulansa taşınarak hastaneye sevk edildi.

Binadan daha önce 5 kişi kurtarılmıştı. Son kurtarmalarla birlikte sayı 6’ya yükseldi.