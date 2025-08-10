Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı acı haberi duyurdu: Sındırgı’daki depremde 1 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 19.53’te 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, İstanbul, Bursa, İzmir başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.

Sındırgı’da 10’dan fazla bina yıkıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çöken bir binanın enkazından 5 vatandaşın kurtarıldığını, bir kişi için kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, depremde yaralanan 4 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, enkaz altında kalan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

AFAD ve diğer ekiplerin arama kurtarma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.