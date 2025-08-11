Antalya Kepez’de yangın: Torununu görmeye gitti, evi küle döndü

Antalya’nın Kepez ilçesi Santral Mahallesi’nde Kezban Cerit’e ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevler, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı ancak ev tamamen hasar gördü.

Ev sahibi Kezban Cerit, yangın sırasında torununun doğum günü için kızına gittiğini söyledi. Komşusunun aramasıyla haberi aldığını belirten Cerit, “Eve geldiğimde alev alev yanıyordu. Odalar ve eşyalar kül oldu. Allah’tan içeride kimse yoktu. Eve giremedim daha ama her şeyim yandı.” dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.