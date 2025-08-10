Balıkesir’deki depremin ardından İstanbul’da kriz masası kuruldu!

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul’da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde kriz masası oluşturuldu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında kurulan kriz merkezinde 23 afet çalışma grubu toplandı.

İstanbul Valisi Davut Gül, kriz merkezinde çalışmaları koordine etti. Gül başkanlığında toplanan afet çalışma grupları, gelişmeleri anlık olarak takip etti.