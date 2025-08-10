Kaynak kıvılcımı faciaya yol açtı: Ev, araç ve ahır yandı, 3 buzağı öldü

Burdur merkeze bağlı İğdeli köyünde kaynak makinesinden çıkan yangında ev, araç ve ahır yandı, ahırdaki 3 buzağı telef oldu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Burdur merkeze bağlı İğdeli köyünde kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımların samanları tutuşturması sonucu yangın çıktı. Saat 17.30 sıralarında başlayan yangın, Mehmet Uçar’a (59) ait 2 katlı ahşap evin bahçesinde kaynak yapıldığı sırada meydana geldi.

Kıvılcımların tutuşturduğu samanlar kısa sürede alev aldı. Ev sahiplerinin söndüremediği yangın üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Olayda 2 katlı ahşap ev, saman balyaları, ahır ve Mehmet Uçar’a ait 15 DG 814 plakalı Opel marka minivan araç tamamen yandı. Ahırda bulunan 3 buzağı ise telef oldu.

Yangın sonrası ev ve ahır kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

