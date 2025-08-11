İsrail’in Gazze saldırılarında öldürülen gazeteci sayısı 237’ye ulaştı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında bir gazetecinin daha hayatını kaybetmesiyle, 7 Ekim 2023’ten bu yana bölgede öldürülen gazeteci sayısı 237’ye yükseldi.

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail güçlerinin Gazze kentinde, Şifa Hastanesi çevresinde bulunan gazeteci çadırını doğrudan hedef aldığını açıkladı. Saldırıda, Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka ile foto muhabirler İbrahim Zahir, Mümin Alive ve Muhammed Nevfel yaşamını yitirdi. Olayda çok sayıda gazetecinin de yaralandığı belirtildi.

Medya Ofisi açıklamasında, “İşgalci İsrail uçaklarının gazetecileri ve medya kuruluşlarını hedef alması, gerçeği susturmayı ve soykırım suçlarının izlerini silmeyi amaçlayan, geçmişte ve gelecekte Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği ya da planladığı vahşi katliamları örtbas etmeye yönelik, tamamen işlenmiş bir savaş suçudur.” ifadelerine yer verildi.

“TAM TEŞEKKÜLLÜ BİR SAVAŞ SUÇU”

Açıklamada, saldırının ardından ölen gazeteci sayısının 237’ye çıktığı vurgulandı. İsrail’in gazetecileri ve medya kuruluşlarını hedef almasının “tam teşekküllü bir savaş suçu” olduğu belirtilerek, bu suçlardan yalnızca İsrail’in değil, ABD’nin ve soykırıma ortak olan tüm ülkelerin de sorumlu olduğu ifade edildi.

Medya Ofisi, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Arap Gazeteciler Birliği, tüm basın-yayın kuruluşları ve insan hakları örgütlerine Filistinli gazeteciler için acil koruma sağlanması ve sorumluların adalet önüne çıkarılması çağrısı yaptı.