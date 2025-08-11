İsrail’in Gazze saldırılarında öldürülen gazeteci sayısı 237’ye ulaştı

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail’in gazetecileri ve medya kuruluşlarını hedef alan saldırılarının “tam teşekküllü bir savaş suçu” olduğunu belirterek uluslararası kuruluşlara acil koruma çağrısı yaptı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İsrail’in Gazze saldırılarında öldürülen gazeteci sayısı 237’ye ulaştı
Yayınlanma:

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında bir gazetecinin daha hayatını kaybetmesiyle, 7 Ekim 2023’ten bu yana bölgede öldürülen gazeteci sayısı 237’ye yükseldi.

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail güçlerinin Gazze kentinde, Şifa Hastanesi çevresinde bulunan gazeteci çadırını doğrudan hedef aldığını açıkladı. Saldırıda, Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka ile foto muhabirler İbrahim Zahir, Mümin Alive ve Muhammed Nevfel yaşamını yitirdi. Olayda çok sayıda gazetecinin de yaralandığı belirtildi.

Medya Ofisi açıklamasında, “İşgalci İsrail uçaklarının gazetecileri ve medya kuruluşlarını hedef alması, gerçeği susturmayı ve soykırım suçlarının izlerini silmeyi amaçlayan, geçmişte ve gelecekte Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği ya da planladığı vahşi katliamları örtbas etmeye yönelik, tamamen işlenmiş bir savaş suçudur.” ifadelerine yer verildi.

“TAM TEŞEKKÜLLÜ BİR SAVAŞ SUÇU”

Açıklamada, saldırının ardından ölen gazeteci sayısının 237’ye çıktığı vurgulandı. İsrail’in gazetecileri ve medya kuruluşlarını hedef almasının “tam teşekküllü bir savaş suçu” olduğu belirtilerek, bu suçlardan yalnızca İsrail’in değil, ABD’nin ve soykırıma ortak olan tüm ülkelerin de sorumlu olduğu ifade edildi.

Medya Ofisi, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Arap Gazeteciler Birliği, tüm basın-yayın kuruluşları ve insan hakları örgütlerine Filistinli gazeteciler için acil koruma sağlanması ve sorumluların adalet önüne çıkarılması çağrısı yaptı.

Bahçelievler’de yürürken silahlı saldırıya uğradı: Hastanede hayatını kaybettiBahçelievler’de yürürken silahlı saldırıya uğradı: Hastanede hayatını kaybettiYurt
AFAD’dan Sındırgı depremi raporu: Fay hattı ve artçı sayısı açıklandıAFAD’dan Sındırgı depremi raporu: Fay hattı ve artçı sayısı açıklandıGündem
Antalya Kepez’de yangın: Torununu görmeye gitti, evi küle döndüAntalya Kepez’de yangın: Torununu görmeye gitti, evi küle döndüYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

gazze filistin israil gazeteci
Günün Manşetleri
Bakan Tunç’tan “Aile arabuluculuk” açıklaması
Marmara’ya nefes veren proje
44 ilde dev operasyon!
Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın hayatını kaybetti
Rezan Epözdemir gözaltına alındı
Vatan Partisi’nden Maduro’ya destek
4 şehirde denize girmek yasaklandı!
Gazze’de can kaybı 61 bini aştı
Azerbaycan-Ermenistan Barış Deklarasyonu
İstanbul’da dev “Huzur” operasyonu
Çok Okunanlar
Bakan Yerlikaya Balıkesir depreminde son durumu açıkladı Bakan Yerlikaya Balıkesir depreminde son durumu açıkladı
Bahçelievler’de silahlı saldırı: 1 ölü Bahçelievler’de silahlı saldırı: 1 ölü
AFAD’dan Sındırgı depremi raporu AFAD’dan Sındırgı depremi raporu
Torununun doğum gününe gitmişti: Evi alev alev yandı Torununun doğum gününe gitmişti: Evi alev alev yandı
Faizler zirvede! Faizler zirvede!