İsrail saldırıları 41 bin 118 can aldı
İsrail’in 7 Ekim 2023’ten itibaren aralıksız devam eden saldırıları sonucunda Gazze’deki can kaybı 41 bin 118’e ulaştı.
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İsrail, Gazze Şeridi'nde 342 gündür süregelen katliamlarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, son 24 saatte Gazze'ye düzenlenen 3 farklı saldırıda 34 Filistinli hayatını kaybederken, 96 kişi de yaralandı.
Ayrıca, İsrail’in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılar sonucunda ölen Filistinlilerin sayısının 41 bin 118’e, yaralı sayısının ise 95 bin 125’e çıktığı belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı