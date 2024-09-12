İsrail saldırıları 41 bin 118 can aldı

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten itibaren aralıksız devam eden saldırıları sonucunda Gazze’deki can kaybı 41 bin 118’e ulaştı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İsrail saldırıları 41 bin 118 can aldı
Yayınlanma: Güncellenme:

İsrail, Gazze Şeridi'nde 342 gündür süregelen katliamlarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, son 24 saatte Gazze'ye düzenlenen 3 farklı saldırıda 34 Filistinli hayatını kaybederken, 96 kişi de yaralandı.

Ayrıca, İsrail’in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılar sonucunda ölen Filistinlilerin sayısının 41 bin 118’e, yaralı sayısının ise 95 bin 125’e çıktığı belirtildi.

Adalet Bakanı: "İsrail'in Eygi'yi şehit etmesiyle ilgili soruşturma açıldı"Adalet Bakanı: "İsrail'in Eygi'yi şehit etmesiyle ilgili soruşturma açıldı"Dünya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

israil gazze can kaybı
Günün Manşetleri
İsrail saldırıları 41 bin 118 can aldı
Narin'in davasında yeni gelişme
Bir asker şehit oldu
ABD ile GKRY arasındaki anlaşmayla ilgili sert açıklama
Yılmaz Tunç'tan Narin cinayetiyle ilgili açıklama
İzmir'in Menderes ilçesini sağanak vurdu
Bakanlar, Diyarbakır'da Narin'in mezarını ziyaret etti
Ev sahibi ve kiracılar dikkat!
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Irak'a ilk yurt dışı ziyareti
Türk dünyasının ortak alfabesi kabul edildi
Çok Okunanlar
Muhabir Canan Altıntaş, Narin'in köyünde ne gördüğünü açıkladı Muhabir Canan Altıntaş, Narin'in köyünde ne gördüğünü açıkladı
Narin'in gözaltına alınmayan ağabeyi konuştu Narin'in gözaltına alınmayan ağabeyi konuştu
Narin'in davasında yeni gelişme Narin'in davasında yeni gelişme
Norveç'ten Türkiye kararı Norveç'ten Türkiye kararı
Narin Güran’ın ablası nasıl öldü? Narin Güran’ın ablası nasıl öldü?