İsrail saldırıları 41 bin 118 can aldı

İsrail, Gazze Şeridi'nde 342 gündür süregelen katliamlarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, son 24 saatte Gazze'ye düzenlenen 3 farklı saldırıda 34 Filistinli hayatını kaybederken, 96 kişi de yaralandı.

Ayrıca, İsrail’in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılar sonucunda ölen Filistinlilerin sayısının 41 bin 118’e, yaralı sayısının ise 95 bin 125’e çıktığı belirtildi.