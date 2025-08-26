İsrail saldırıları sürüyor: Yardımlar hedef alınıyor, ölü ve yaralı sayısı artıyor

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürerken, hayatını kaybedenlerin sayısı 62 bin 819’a, yaralı sayısı ise 158 bin 629’a yükseldi. Saldırılar nedeniyle sivillerin yaşam mücadelesi her geçen gün daha da zorlaşıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze’deki hastanelere 75 sivilin cansız bedeni ile 370 yaralının getirildiği bildirildi. Bakanlık ayrıca, İsrail’in 18 Mart’tan bu yana tek taraflı olarak ateşkesi bozmasının ardından 10 bin 975 Filistinlinin öldüğünü, 46 bin 588 kişinin ise yaralandığını kaydetti.

7 Ekim 2023’ten bu yana yaşanan saldırılarda toplam can kaybı 62 bin 819’a, yaralı sayısı 158 bin 629’a ulaşmış durumda.

YARDIM NOKTALARINA SALDIRILAR

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in yardım dağıtım noktalarına yönelik saldırılarının da devam ettiğini duyurdu. Son 24 saatte 17 cansız beden hastanelere ulaştırılırken, 122 kişi yaralandı. Bakanlık, yardım dağıtım noktalarından hastanelere getirilen ölü sayısının 2 bin 140’a, yaralı sayısının ise 15 bin 737’ye yükseldiğini açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

