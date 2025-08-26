Antalya’da şok vurgun: Şirketin parası başka hesaplara aktarıldı

2020-2024 yılları arasında faaliyet gösteren bir şirketin finansal kayıtlarının incelenmesi sonucu, büyük bir usulsüzlük tespit edildi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, parayı aktaran kişinin şirketin orman mühendisi olarak görev yapan B.G. olduğu ortaya çıktı.

‘Nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘güveni kötüye kullanma’ suçlarından adli makamlara sevk edilen B.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.