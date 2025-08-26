Benzin fiyatlarına zam geliyor: İşte 27 ağustos sonrası yeni rakamlar

Brent petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen döviz kurundaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarını yeniden artırıyor. Uluslararası piyasalarda petrolün varil fiyatı 67 dolar seviyesine kadar gerilese de, dolar kurunun 41 lirayı aşması zam beklentisini gündeme taşıdı.

Edinilen bilgilere göre benzine 27 Ağustos Salı gecesinden itibaren 1 lira 22 kuruş zam yapılması öngörülüyor. Motorin ve LPG’de ise şimdilik herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Zam öncesinde benzinin litre fiyatı:

İstanbul: 51,63 TL
Ankara: 52,41 TL
İzmir: 52,73 TL
Beklenen artışın ardından fiyatların 53 liranın üzerine çıkacağı hesaplanıyor.

