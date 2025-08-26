Benzin fiyatlarına zam geliyor: İşte 27 ağustos sonrası yeni rakamlar

Edinilen bilgilere göre benzine 27 Ağustos Salı gecesinden itibaren 1 lira 22 kuruş zam yapılması öngörülüyor. Motorin ve LPG’de ise şimdilik herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Zam öncesinde benzinin litre fiyatı:

İstanbul: 51,63 TL

Ankara: 52,41 TL

İzmir: 52,73 TL

Beklenen artışın ardından fiyatların 53 liranın üzerine çıkacağı hesaplanıyor.