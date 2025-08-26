AFAD ve Kandilli’den güncel deprem raporu: Son sarsıntılar açıklandı

Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de, gün içinde çeşitli büyüklüklerde depremler meydana geliyor. İşte 26 Ağustos 2025’te Kandilli ve AFAD verilerine göre kaydedilen son depremler:

Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de gün içinde çeşitli büyüklüklerde depremler meydana geliyor. Bugün sabah saatlerinde Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 2,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği 9,33 kilometre olarak belirlendi.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye genelinde hissedilen son depremleri anlık olarak paylaşmayı sürdürüyor. Vatandaşlar, yaşadıkları bölgelerdeki sarsıntıları takip etmek için kurumların güncel verilerini inceleyebilir.

ÇANAKKALE'DE DEPREM

Sosyal medyada vatandaşlar Çanakkale'de deprem hissettiklerini bildirdiler. Henüz resmi açıklama gelmedi