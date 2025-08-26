Helin Uçar’ın ölümündeki ayrıntı: Arkadaşına attığı mesaj ortaya çıktı

İstanbul Beşiktaş’ta, evinde ölü bulunan üniversite öğrencisi Helin Uçar’ın ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Özel bir üniversitenin iç mimarlık bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi olan 24 yaşındaki Helin Uçar’a ulaşamayan ailesi, İstanbul’a gelerek çilingir yardımıyla eve girdi ve genç kadının asılı halde hayatını kaybettiğini gördü.

Polis ekipleri, Helin’in şüpheli ölümüne dair soruşturmayı sürdürürken, genç kızın bir arkadaşına gönderdiği mesaj dikkat çekti. İntihar ihtimali üzerinde duran yetkililer, Uçar’ın arkadaşına, “Sorunlarım var” mesajını attığını tespit etti. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar devam ediyor.

intihar cinayet
