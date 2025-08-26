Hasat döneminde rekor artış: Ayçiçek yağına zam!

Trakya Birlik, 44 randımanlı ayçiçeği çekirdeğini 28 TL’den alırken, Konya Şeker alım fiyatını 32 TL olarak açıkladı. Ceylanpınar TİGEM’in ihalesi ise 33 TL’den sonuçlandı. Piyasada fiyatlar 32,5 – 33 TL aralığına kadar yükseldi.

Raflarda da artış hızlandı. Son iki haftada ayçiçek yağına 35 TL zam gelirken, zincir marketlerde en ucuz 5 litrelik ayçiçek yağı 385 TL’ye çıktı. En yüksek fiyat ise 460 TL seviyesinde. Yılbaşından bu yana raf fiyatları 80 TL artış gösterdi.

ULUSLARARASI PİYASALARDA DA ARTIŞ

Ham ayçiçek yağının ton fiyatı uluslararası piyasalarda 1.280 dolara yükselirken, iç piyasada 73 bin TL seviyesine çıktı. Sadece son bir ayda fiyat 62 bin TL’den 73 bin TL’ye çıkarak 11 bin TL zamlandı.

Türkiye’de bu yıl üretimin geçen yılki 1 milyon 250 bin ton civarında olması bekleniyor. Ancak kuraklık nedeniyle verim düştü. Trakya’da yüzde 20 kayıp öngörülürken, Çukurova’da hasat çok düşük geçti.

DENGELER BOZULDU

2026 yılı için 400 bin ton ham yağ veya 1 milyon ton çekirdek ithalatına izin verilmesi, iç piyasada fiyat beklentilerini değiştirdi. Yılbaşında ithalat vergilerinin düşürülecek olması da fiyatların şimdiden yükselmesine neden oldu.

2025’in ilk yarısında ham ayçiçek yağı ithalatı %11,9 artarak 754,8 bin tona çıktı. Çekirdek ithalatı ise %424 artışla 721,2 bin tona ulaştı. Aynı dönemde ihracat da %25 artış göstererek 425,8 bin tona çıktı.

Sektör temsilcileri, hem yurtiçinde hem de uluslararası piyasalarda artış trendinin sürmesi halinde, kısa sürede raf fiyatlarının 400 TL’yi aşmasının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.