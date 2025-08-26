İrem Derici hastanede! Sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Bu sabah Gel Konuşalım programına konuk olması beklenen Derici, aniden rahatsızlanınca yayına katılamadı. Ünlü şarkıcı, hayranlarını merakta bırakmamak için hastane odasından çektiği görüntüleri paylaştı.

Serum takılı halde açıklama yapan Derici, sağlık durumunu şu sözlerle anlattı:

“Şimdi antibiyotiği taktılar, ardından da vitamin verecekler. Hem boğazım hem de kulaklarım iltihaplanmış. Hastaneye geldiğimde ateşim 38,9’du. Kimin gözü kaldıysa gözüne…”