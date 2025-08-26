Bakan Yerlikaya açıkladı: Sapık baba yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kur’an-ı Kerim’e hakaret ettiği ve öz kızının da aralarında bulunduğu çocuklara cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şahsın Ankara’da yakalandığını duyurdu. Zanlı hakkında adli işlemler başlatıldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Bakan Yerlikaya açıkladı: Sapık baba yakalandı!
Yayınlanma:

Bakan Yerlikaya,  hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine harekete geçildiğini belirtti. Görüntülerde, Müslümanların kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’e ağır hakaretlerde bulunan ve 9 yaşındaki öz kızına ile parklarda oynayan çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden bir kişinin yer aldığına dikkat çekti.

Yerlikaya, gelen tepkiler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın inceleme başlattığını ve yapılan çalışmalar sonucu şüpheli Y.T.N’nin Ankara’da yakalanarak adalete teslim edildiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya, “Toplumun huzur ve güvenliğini tehdit edenlere asla göz yummayacağız. Adalete teslim etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Meteoroloji’den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı: 26 Ağustos il il hava durumuMeteoroloji’den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı: 26 Ağustos il il hava durumuYurt
Taciz
Günün Manşetleri
Meteoroloji’den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Ulusal Halk Oyunları Yarışmaları sahipsiz bırakıldı
Mescid-i Aksa yerine tapınak çağrısı
Gelirde adalet sağlanmadan toplu sözleşme bitmez!
İİT’den Cidde’de ortak bildiri
İller arası tayinlerde ikinci şans!
CHP’li Başarır ve Günaydın’dan adliye önünde açıklama
Ekonomik kriz üniversite tercihlerini vurdu
İBB öğrenci yurtları başvurusu başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümünde konuştu
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı Meteoroloji’den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Balıkesir’de 3.6 büyüklüğünde deprem Balıkesir’de 3.6 büyüklüğünde deprem
Düğün sezonunda altın fiyatları yükselişte! Düğün sezonunda altın fiyatları yükselişte!
16 yaşındaki çocuğu paylaşımları ele verdi! 16 yaşındaki çocuğu paylaşımları ele verdi!
Bakan Yerlikaya açıkladı: Sapık baba yakalandı! Bakan Yerlikaya açıkladı: Sapık baba yakalandı!