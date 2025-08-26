Bakan Yerlikaya açıkladı: Sapık baba yakalandı!

Bakan Yerlikaya, hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine harekete geçildiğini belirtti. Görüntülerde, Müslümanların kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’e ağır hakaretlerde bulunan ve 9 yaşındaki öz kızına ile parklarda oynayan çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden bir kişinin yer aldığına dikkat çekti.

Yerlikaya, gelen tepkiler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın inceleme başlattığını ve yapılan çalışmalar sonucu şüpheli Y.T.N’nin Ankara’da yakalanarak adalete teslim edildiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya, “Toplumun huzur ve güvenliğini tehdit edenlere asla göz yummayacağız. Adalete teslim etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.