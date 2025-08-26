Sürücüler dikkat! İşte Türkiye genelinde yol çalışması yapılan noktalar
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 26 Ağustos 2025 tarihli yol durumu bültenini yayımladı. Türkiye genelinde süren yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı güzergâhlarda trafik akışında değişiklikler yaşanıyor.
Sürücülere, güzergâhlarını planlarken dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine mutlaka uymaları uyarısı yapıldı.
KGM’nin güncel yol durumu raporuna göre:
TEM Otoyolu (Kandıra Kavşağı-İzmit Doğu Kavşağı arası / 0-7. km): Üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatleri arasında Ankara–İstanbul yönü trafiğe kapatılacak.
Ulaşım, İzmit Doğu Kavşağından D-100 yoluna yönlendirilecek. Bu süre zarfında TEM İzmit ve Kandıra gişeleri ile Kuzey Marmara Otoyolu bağlantıları kapalı olacak.
Ankara–Kırıkkale yolu (37-39. km): DDY1 Köprüsü yaklaşım dolguları çalışmaları nedeniyle Ankara–Kırıkkale istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, karşı yönden iki yönlü sağlanıyor. (25 Temmuz – 3 Ekim 2025)
Anadolu Otoyolu (Gölyaka Kavşağı – 1. Bölge Hududu / O-4/22): İstanbul istikametinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle yol kapalı olacak. Ulaşım, diğer yönden çift yönlü ve kontrollü (2 şerit İstanbul, 1 şerit Ankara istikameti) sağlanacak.
Elceyiz Tüneli (Giresun–Gümüşhane İl Sınırı–Kürtün–Torul yolu / 9. km): 26–29 Ağustos 2025 tarihleri arasında 08.00–17.00 saatleri arasında bakım-onarım nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü verilecek.
Güvenlik Tüneli (Tirebolu–Doğankent–Giresun, Gümüşhane İl Sınırı yolu / 33. km): Aynı tarihlerde (26–29 Ağustos 2025) 08.00–17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten sağlanacak.
Çeşmeli–Erdemli–Silifke–Taşucu Otoyolu (49-50. km): Yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü veriliyor.
Kaş–Sinekçibeli–Elmalı yolu (8-10. km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülere trafik işaretlerine dikkat etmeleri çağrısı yapıldı.
Gediz–Hisarcık yolu (33-39. km): Çeşitli kesimlerde devam eden çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü ve bazı bölümlerde servis yolundan sağlanıyor.
Sinop–Samsun yolu (46-50. km): Üstyapı yenileme nedeniyle ulaşım, Sinop yönünde bölünmüş yolun tek şeridinden iki yönlü sağlanıyor.
Uşak–Ulubey–Eşme yolu (12-15. km): Yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülere trafik işaret ve işaretçilerine uymaları uyarısı yapıldı.
KGM, sürücülerin güvenliği için özellikle çalışma yapılan bölgelerde hız limitlerine dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı.