Sürücüler dikkat! İşte Türkiye genelinde yol çalışması yapılan noktalar

Sürücülere, güzergâhlarını planlarken dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine mutlaka uymaları uyarısı yapıldı.

KGM’nin güncel yol durumu raporuna göre:

TEM Otoyolu (Kandıra Kavşağı-İzmit Doğu Kavşağı arası / 0-7. km): Üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatleri arasında Ankara–İstanbul yönü trafiğe kapatılacak.

Ulaşım, İzmit Doğu Kavşağından D-100 yoluna yönlendirilecek. Bu süre zarfında TEM İzmit ve Kandıra gişeleri ile Kuzey Marmara Otoyolu bağlantıları kapalı olacak.

Ankara–Kırıkkale yolu (37-39. km): DDY1 Köprüsü yaklaşım dolguları çalışmaları nedeniyle Ankara–Kırıkkale istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, karşı yönden iki yönlü sağlanıyor. (25 Temmuz – 3 Ekim 2025)

Anadolu Otoyolu (Gölyaka Kavşağı – 1. Bölge Hududu / O-4/22): İstanbul istikametinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle yol kapalı olacak. Ulaşım, diğer yönden çift yönlü ve kontrollü (2 şerit İstanbul, 1 şerit Ankara istikameti) sağlanacak.

Elceyiz Tüneli (Giresun–Gümüşhane İl Sınırı–Kürtün–Torul yolu / 9. km): 26–29 Ağustos 2025 tarihleri arasında 08.00–17.00 saatleri arasında bakım-onarım nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü verilecek.

Güvenlik Tüneli (Tirebolu–Doğankent–Giresun, Gümüşhane İl Sınırı yolu / 33. km): Aynı tarihlerde (26–29 Ağustos 2025) 08.00–17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten sağlanacak.

Çeşmeli–Erdemli–Silifke–Taşucu Otoyolu (49-50. km): Yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü veriliyor.

Kaş–Sinekçibeli–Elmalı yolu (8-10. km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülere trafik işaretlerine dikkat etmeleri çağrısı yapıldı.

Gediz–Hisarcık yolu (33-39. km): Çeşitli kesimlerde devam eden çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü ve bazı bölümlerde servis yolundan sağlanıyor.

Sinop–Samsun yolu (46-50. km): Üstyapı yenileme nedeniyle ulaşım, Sinop yönünde bölünmüş yolun tek şeridinden iki yönlü sağlanıyor.

Uşak–Ulubey–Eşme yolu (12-15. km): Yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülere trafik işaret ve işaretçilerine uymaları uyarısı yapıldı.

KGM, sürücülerin güvenliği için özellikle çalışma yapılan bölgelerde hız limitlerine dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı.