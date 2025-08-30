İsrail saldırılarında Gazze’de can kaybı sayısı 63 Bin 371’e yükseldi

Açıklamaya göre, ölenlere dair resmi istatistiklere, bilgileri tamamlanarak Adli Komite tarafından onaylanan 280 Filistinli de eklendi. Böylece, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 63 bin 371’e, yaralıların sayısı ise 159 bin 835’e ulaştı.

İsrail ordusunun 18 Mart’tan bu yana ateşkesi bozarak sürdürdüğü saldırılarda ise 11 bin 240 Filistinli hayatını kaybetti, 47 bin 794 kişi yaralandı.

Son 24 saatte insani yardım için bekleyen sivillerin hedef alındığı saldırılarda 15 kişi yaşamını yitirdi, 206 kişi yaralandı. 27 Mayıs’tan bu yana sözde yardım dağıtım noktalarına yönelik saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 2 bin 218’e, yaralıların sayısı ise 16 bin 434’e çıktı.

Öte yandan Gazze’de kötü beslenme ve açlık nedeniyle can kayıpları da artıyor. Son 24 saatte 10 kişi, aralarında çocukların da bulunduğu siviller açlık nedeniyle yaşamını yitirdi. Böylece açlıktan ölenlerin sayısı 332’ye, bunların 124’ünün çocuk olduğu bildirildi.