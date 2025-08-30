İsrail saldırılarında Gazze’de can kaybı sayısı 63 Bin 371’e yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 66 Filistinli hayatını kaybetti, 345 kişi yaralandı. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin güncel verileri paylaştı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İsrail saldırılarında Gazze’de can kaybı sayısı 63 Bin 371’e yükseldi
Yayınlanma:

Açıklamaya göre, ölenlere dair resmi istatistiklere, bilgileri tamamlanarak Adli Komite tarafından onaylanan 280 Filistinli de eklendi. Böylece, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 63 bin 371’e, yaralıların sayısı ise 159 bin 835’e ulaştı.

İsrail ordusunun 18 Mart’tan bu yana ateşkesi bozarak sürdürdüğü saldırılarda ise 11 bin 240 Filistinli hayatını kaybetti, 47 bin 794 kişi yaralandı.

Son 24 saatte insani yardım için bekleyen sivillerin hedef alındığı saldırılarda 15 kişi yaşamını yitirdi, 206 kişi yaralandı. 27 Mayıs’tan bu yana sözde yardım dağıtım noktalarına yönelik saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 2 bin 218’e, yaralıların sayısı ise 16 bin 434’e çıktı.

Öte yandan Gazze’de kötü beslenme ve açlık nedeniyle can kayıpları da artıyor. Son 24 saatte 10 kişi, aralarında çocukların da bulunduğu siviller açlık nedeniyle yaşamını yitirdi. Böylece açlıktan ölenlerin sayısı 332’ye, bunların 124’ünün çocuk olduğu bildirildi.

Interpol tarafından aranan ‘Golani’ çetesine şafak operasyonu: 11 şüpheli gözaltında!Interpol tarafından aranan ‘Golani’ çetesine şafak operasyonu: 11 şüpheli gözaltında!Gündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

gazze israil
Günün Manşetleri
Türk Altın Holding’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Banka hesaplarından 14 milyon TL çalan 27 kişi tutuklandı
Interpol tarafından aranan ‘Golani’ çetesine şafak operasyonu
CHP’de İmamoğlu-Yavaş çatışması gün yüzüne çıktı!
Okullarda tek tip ayakkabı uygulaması geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Zafer Bayramı kutlaması
Atatürk'ün bu görüntüsü ilk defa paylaşıld
Ülkelerine dönen Suriyeli sayısı belli oldu
Kavurucu sıcaklar geri dönüyor
''Türkiye’nin halkımıza verdiği desteği takdir ediyoruz''
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den 47 ile aşırı sıcak uyarısı: 45 dereceye yaklaşıyor! Meteoroloji’den 47 ile aşırı sıcak uyarısı: 45 dereceye yaklaşıyor!
Altın fiyatlarında tarihi zirve! İşte 30 Ağustos güncel rakamlar Altın fiyatlarında tarihi zirve! İşte 30 Ağustos güncel rakamlar
Kazançlar dudak uçuklatıyor! Kazançlar dudak uçuklatıyor!
Kavurucu sıcaklar geri dönüyor Kavurucu sıcaklar geri dönüyor
Şampiyonlar Ligi’nde nefes kesen fikstür! Şampiyonlar Ligi’nde nefes kesen fikstür!