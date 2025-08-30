Interpol tarafından aranan ‘Golani’ çetesine şafak operasyonu: 11 şüpheli gözaltında!

Bursa merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyonla çökertilen çete, silahlı saldırı planı yaparken yakalandı.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Kenan Özcan’ın başında olduğu "Golanî" çetesine yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Bursa merkezli olarak İstanbul, Hatay, Mersin, Antalya ve Eskişehir illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SUİKAST PLANI ORTAYA ÇIKTI

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda, Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin ortaklarına yönelik silahlı saldırı hazırlığı deşifre edildi.

Olayla bağlantılı 2 şahıs, üzerlerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ile yakalanırken, soruşturma derinleştirildiğinde çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Örgüt lideri Kenan Özcan’ın, örgüt yöneticisi A.K. üzerinden talimat verdiği, A.K.’nin, örgüt üyeleri S.D. ve A.A.A.’ya tetikçi bulmaları talimatını ilettiği belirlendi.

Bu süreçte, şahısların 250 bin lira karşılığında kurşunlama eylemi planladıkları tespit edildi.

Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte, Bursa merkezli olarak İstanbul, Hatay, Mersin, Antalya ve Eskişehir illerinde şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda S.D., A.A.A., B.M., M.K., A.N.D., M.M., M.K.A., M.A., T.G., E.Ö., E.T., yakalandı.

Operasyonun ardından açıklama yapan emniyet yetkilileri, kamu düzenini tehdit eden organize suç örgütlerine karşı mücadele kararlılığının süreceğini bildirdi. “Bu tür yapıların şehirlerimizde huzur ve güveni tehdit etmesine asla izin verilmeyecek” vurgusu yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

