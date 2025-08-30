Döviz piyasasında hareketlilik sürüyor: Dolar ve Euro güncel rakamlar

Vatandaşların en çok merak ettiği “Dolar kaç TL oldu?” ve “Euro ne kadar?” sorularının yanıtı sabah saatlerinde belli oldu.

Güncel döviz kurları (31 Ağustos 2025):

Dolar/TL: Alış 41,0977 – Satış 41,1828

Euro/TL: Alış 47,9835 – Satış 48,1704

Uzmanlar, döviz kurlarındaki dalgalı seyirin önümüzdeki günlerde açıklanacak ekonomik veriler ve TCMB’nin para politikalarına bağlı olarak şekillenmeye devam edeceğini belirtiyor.