Döviz piyasasında hareketlilik sürüyor: Dolar ve Euro güncel rakamlar

30 Ağustos 2025 Cumartesi günü döviz piyasasında hareketlilik devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz politikaları ve küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kurlarının yönünü belirlemeye devam ediyor.

Vatandaşların en çok merak ettiği “Dolar kaç TL oldu?” ve “Euro ne kadar?” sorularının yanıtı sabah saatlerinde belli oldu.

Güncel döviz kurları (31 Ağustos 2025):

Dolar/TL: Alış 41,0977 – Satış 41,1828
Euro/TL: Alış 47,9835 – Satış 48,1704

Uzmanlar, döviz kurlarındaki dalgalı seyirin önümüzdeki günlerde açıklanacak ekonomik veriler ve TCMB’nin para politikalarına bağlı olarak şekillenmeye devam edeceğini belirtiyor.

