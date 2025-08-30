Teknofest’te İlber Ortaylı’dan çarpıcı açıklama: TCG Anadolu için “Bu yüzen bir ordu”

Ortaylı, TCG Anadolu gemisini gezerek duyduğu hayranlığı gizlemedi. “Vallahi çok şaşırdım, çok tesir oldum” ifadelerini kullanan Ortaylı, 200 metreden uzun pist kapasitesine sahip geminin stratejik önemine dikkat çekti. “Bu yüzen bir ordu” ifadesiyle geminin savunma gücünü vurgulayan Ortaylı, buradan kalkan uçakların 1000 milin üzerinde bir alanı kontrol edebilmesinin Türkiye için büyük bir güç kaynağı olduğunu söyledi.

TEKNOLOJİNİN KÖKLERİ OSMANLI'YA UZANIYOR

Prof. Dr. Ortaylı, modern savunma teknolojilerinin bir anda ortaya çıkmadığını belirtti. Bu gücün arkasında 18. yüzyılın mühendishane reformları ve Fatih Sultan Mehmet dönemine uzanan topçuluk birikimi olduğunu vurguladı. “Hiçbir teknolojik kudret aniden doğmaz. Arkasında tarihsel bilgi ve yetişmiş insan kaynağı vardır” diyen Ortaylı, Amerika ve Çin örneklerini de hatırlatarak Türkiye’nin bu geleneğin bir parçası olduğunu ifade etti.

TARİHTEKİ YERİ

Ortaylı, Türklerin tarih boyunca step kültüründen denizcilik kültürüne geçiş sürecini değerlendirdi. “Beş asırı bulmaz bizim denize açılmamız ama kısa sürede telafi ettik” sözleriyle Osmanlı döneminde tersanelerin kurulmasının önemine dikkat çekti. Ona göre Türk donanmasının başarısının sırrı organizasyon yeteneğiydi; bu beceri sayesinde imparatorluk döneminde güçlü bir donanma inşa edilmiş ve dünya sahnesinde etkin rol oynanmıştır.

Dünya düzenindeki değişimlere de değinen Ortaylı, savunma teknolojilerinin artık “ekmek ve su kadar hayati” olduğunu söyledi. Eğitim alanında mühendislik ve teknik birikimin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Ortaylı, iyi yetişmiş insan kaynağının geleceğin en kritik unsuru olduğunu belirtti.