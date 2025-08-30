Atatürk'ün bu görüntüsü ilk defa paylaşıldı: İşte arşivden çıkanlar...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: Atatürk’ün ilk kez yayımlanan görüntüsü paylaşıldı...

Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Sinema Genel Müdürlüğü arşivinden gün yüzüne çıkarılan Mustafa Kemal Atatürk’ün daha önce hiç yayımlanmamış görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Ersoy mesajında şunları ifade etti:

“İstiklal ve istikbal mücadelemizin zaferle taçlanışının 103. yıl dönümünü tarifsiz bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz.
30 Ağustos Zaferi’nin coşkusunu bir kez daha yaşarken, Sinema Genel Müdürlüğümüzün gün yüzüne çıkardığı Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk kez yayınlanan bu görüntü kaydını sizlerle paylaşmak istiyorum.
1935 ya da 1936 yılında çekildiği tahmin edilen bu kayıtta Ulu Önder, Florya Deniz Köşkü’nde kendisini karşılayan çocuklarla görülüyor.
Bu eşsiz görüntüyle, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyor; Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyorum.”

