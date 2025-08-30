25 yıllık emekleri kül oldu: Fail komşu çıktı, itirafı kan dondurdu

Olay, 3 gün önce Koyuncu Mahallesi Töre Sokak’ta bulunan 2 katlı depolu müstakil evde meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan Ahmet ve Şule Özden, oğulları Salih’in düğünü için yaylaya giderken evin deposunda yangın çıktı. Kısa sürede depoyu ve bitişikteki 2 katlı evi saran alevlere, itfaiye ekipleri 10 araç ve çok sayıda personelle müdahale etti. Plastik kasaların bulunduğu limon deposu nedeniyle yangın büyürken, ekiplerin yoğun çabasıyla yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangın sırasında iki itfaiye eri de dumandan etkilendi.

Oğlunun düğün günü evin yandığını öğrenen Özden ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

İTİRAFI KAN DONDURDU

Yapılan soruşturmada, yangının tesadüf olmadığı belirlendi. Mahallede oturan A.İ., polis tarafından gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Zanlı, suçunu itiraf ederek, “Herkes düğüne gitmişti, ben tek başıma benzin ve tiner dökerek evi yaktım” dedi. Olayın, Özden ailesinin A.İ.’nin dedesinden 35 yıl önce satın aldığı tapulu yer nedeniyle meydana geldiği iddia edildi.

25 YILLIK EMEK KÜL OLDU

Evlerinin yanmış halini gören Şule Özden, oğullarının düğününde böyle bir düşmanlık yaşanmaması gerektiğini belirterek, “Şüpheliler cezasını çekmeli” dedi. Eşi Ahmet Özden ise, “Sevincimizi içimize gömdüler, hayatımızı cehenneme çevirdiler. 25 yıllık emeğimizi kül ettiler. Gelin getirecektik, kısmet olmadı” diye konuştu.

Özden ailesi, kanun çerçevesinde şüphelilerin hak ettikleri cezayı almasını talep ett

.