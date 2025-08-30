Leyla Aydemir davasında şok iddia: AFAD personellerine rüşvet ve dosya karartma soruşturması

Dosya yeniden gündeme gelirken, AFAD personelleri hakkında “rüşvet” ve “dosyayı karartma” iddialarıyla soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Dava avukatı Erdoğan Tunç, gazeteye yaptığı açıklamada duruşma tarihinin belli olduğunu belirterek, ilk celsenin 16 Ocak 2026’da Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüleceğini aktardı.

Davanın avukatı Erdoğan Tunç, yeni kayıtların dosyaya girmesi halinde sürecin kritik bir dönüm noktasına geleceğini belirterek, “Bu kayıtların incelenmesi sonucunda sanıkların ceza alması mümkün olabilir” dedi.

Tunç, dosyaya giren kayıtların kriminal incelemeye gönderildiğini, orijinalliğin teyit edilmesinin ardından ses karşılaştırması yapılacağını aktardı. Bu kapsamda bazı AFAD personellerinden örnek ses kayıtları alınarak teknik analiz gerçekleştirilecek.

RÜŞVET İDDİASI

Dava sürecinden bağımsız olarak, avukat Tunç’un başvurusu üzerine savcılık bazı AFAD personelleri hakkında ayrı bir soruşturma başlattı. İddialara göre, “AFAD ekipleri ile aile bireyleri arasında rüşvet veya yakınlık ilişkisi” gündeme geldi.

Tunç, “Somut bir yakınlık tespit edilmedi ancak dosyayı karartmaya yönelik girişimler olduğuna dair şüpheler var. Para verilmiş olma ihtimali araştırılıyor” ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın seyri yakından takip edilirken, önümüzdeki birkaç ay içinde bazı AFAD görevlileri hakkında tutuklama talebiyle işlem yapılabileceği ifade edildi.