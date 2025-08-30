Zafer Partisi'nden olağanüstü kongre kararı: Tarih belli oldu

Zafer Partisi, parti tüzüğünde değişiklik yapmak üzere 13 Eylül Cumartesi günü 3. Olağanüstü Tüzük Kongresi’ni toplayacağını duyurdu.

Partinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kararın Başkanlık Divanı tarafından alındığı belirtildi. Kongre çoğunluk sağlanamadığı takdirde 14 Eylül Pazar günü yapılacak.

Kongre, Anfa Altınpark Kongre ve Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek ve tüzük değişiklikleri ele alınacak.

Zafer Partisi’nin 3. Olağanüstü Tüzük Kongresi’nin gündemi şu şekilde açıklandı:

Açılış ve yoklama
Kongre Divan Kurulu Seçimi (Başkan, Başkan Yardımcısı ve Katip Üyeler)
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
Tüzük değişikliği önergelerinin divana verilmesi (2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 20, 28, 31, 34, 34/A, 38, 41, 42, 48, 49, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 63/C, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 83)
Tüzük Komisyonu seçimi
Genel Başkan’ın konuşması
Tüzük Komisyonu raporunun görüşülmesi ve oylanması
Kapanış

Zafer Partisi kongre
