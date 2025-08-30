Bakan Yerlikaya açıkladı: Ülkelerine dönen Suriyeli sayısı belli oldu

Yerlikaya, 8 Aralık 2024’ten sonra Suriye’de yaşanan gelişmelerin ardından geri dönüşlerin hız kazandığını belirterek şunları söyledi:

“Bugüne kadar ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde geri dönüş yapan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 1 milyon 190 bin 172’ye ulaştı. Bunların 450 bin 169’u ise 8 Aralık 2024’ten bu yana ülkelerine dönenlerdir.”

Yerlikaya, Türkiye’nin göç yönetiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde insani ve rasyonel bir yaklaşım sergilediğini vurgulayarak, “Türkiye, Esed zulmünden kaçarak 2011’de ülkemize sığınan Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmuştur, olmaya da devam etmektedir” dedi.

Bakan Yerlikaya, Türkiye’de geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısının da azaldığını belirterek şu bilgileri verdi:

2022 yılında Türkiye’de 3 milyon 535 bin 898 Suriyeli bulunuyordu.

2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla bu sayı 2 milyon 506 bin 740’a geriledi.

Yerlikaya, “Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini büyük bir hassasiyetle yürütüyoruz. Suriye’nin istikrara kavuşmasıyla birlikte gönüllü geri dönüşlerin daha da artacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.