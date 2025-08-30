Bakan Yerlikaya açıkladı: Ülkelerine dönen Suriyeli sayısı belli oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kütahya’da Zafer Kalkınma Ajansı’nda düzenlenen “Türkiye’nin Huzuru Toplantısı” sonrası yaptığı açıklamada, Suriyelilerin gönüllü geri dönüş sürecine ilişkin son verileri paylaştı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Bakan Yerlikaya açıkladı: Ülkelerine dönen Suriyeli sayısı belli oldu
Yayınlanma:

Yerlikaya, 8 Aralık 2024’ten sonra Suriye’de yaşanan gelişmelerin ardından geri dönüşlerin hız kazandığını belirterek şunları söyledi:

“Bugüne kadar ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde geri dönüş yapan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 1 milyon 190 bin 172’ye ulaştı. Bunların 450 bin 169’u ise 8 Aralık 2024’ten bu yana ülkelerine dönenlerdir.”

Yerlikaya, Türkiye’nin göç yönetiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde insani ve rasyonel bir yaklaşım sergilediğini vurgulayarak, “Türkiye, Esed zulmünden kaçarak 2011’de ülkemize sığınan Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmuştur, olmaya da devam etmektedir” dedi.

Bakan Yerlikaya, Türkiye’de geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısının da azaldığını belirterek şu bilgileri verdi:

2022 yılında Türkiye’de 3 milyon 535 bin 898 Suriyeli bulunuyordu.
2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla bu sayı 2 milyon 506 bin 740’a geriledi.
Yerlikaya, “Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini büyük bir hassasiyetle yürütüyoruz. Suriye’nin istikrara kavuşmasıyla birlikte gönüllü geri dönüşlerin daha da artacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

30 Ağustos’ta hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar geri dönüyor30 Ağustos’ta hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar geri dönüyorYurt
suriye türkiye
Günün Manşetleri
Türk Altın Holding’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Ülkelerine dönen Suriyeli sayısı belli oldu
Kavurucu sıcaklar geri dönüyor
''Türkiye’nin halkımıza verdiği desteği takdir ediyoruz''
Ukraynalı askerler AB tarafından eğitilecek
Hazine’den 823,2 milyar liralık iç borçlanma hamlesi
Yıllık 10 milyon yolcu kapasiteli yeni havalimanı geliyor!
Gazze için 9 maddelik bildiri oy birliğiyle kabul edildi!
''Doğu Akdeniz, yeni 30 Ağustosların coğrafyası olacaktır''
“Ordumuz dünyanın önde gelen güçlerinden biri”
Çok Okunanlar
Ünlü iş insanı Fatih Yücelikhayatını kaybetti Ünlü iş insanı Fatih Yücelikhayatını kaybetti
Kavurucu sıcaklar geri dönüyor Kavurucu sıcaklar geri dönüyor
Altın fiyatlarında tarihi zirve! İşte 30 Ağustos güncel rakamlar Altın fiyatlarında tarihi zirve! İşte 30 Ağustos güncel rakamlar
Fatih Yücelik kimdir? Fatih Yücelik kimdir?
“Çocuk skandalı” iddialarına Antalya Valiliği’nden açıklama “Çocuk skandalı” iddialarına Antalya Valiliği’nden açıklama