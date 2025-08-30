Deprem mi oldu? İşte 30 Ağustos 2025 son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verilerini güncellemeye devam ediyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşların “Az önce deprem mi oldu, nerede oldu, kaç şiddetinde?” sorularını gündeme getiriyor.
Deprem kuşağında bulunan Türkiye’de, her gün çeşitli büyüklüklerde sarsıntılar yaşanıyor. 30 Ağustos 2025 tarihli son depremler listesi de AFAD ve Kandilli tarafından paylaşıldı.
30 Ağustos 2025 son deprem verilerine göre:
08:29:01 – Balıkesir / Sındırgı – 3.1 büyüklüğünde – 9.27 km derinlikte deprem meydana geldi.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin duyurduğu son dakika deprem bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.