İstanbul’da sahte e-posta ile 300 bin dolarlık vurgun: 5 Nijeryalı tutuklandı

İstanbul’da sahte e-posta yöntemiyle 300 bin dolar dolandırdıkları belirlenen Nijerya uyruklu 5 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı.

İstanbul’da ticaret yapan yabancı bir şirketin yetkilileri, dolandırıldıkları gerekçesiyle polise başvurdu. Şirket avukatı M.A., temsilcisi oldukları firmanın 6 bin 500 ton arpa alımı için başka bir yabancı şirketle anlaşma yaptığını, ilk ödeme ve sevkiyatın sorunsuz gerçekleştiğini anlattı.

Ancak 19 Ağustos’ta satıcı firma adına gönderilen sahte bir e-postayla, ikinci sevkiyat için 300 bin dolar talep edildi. Şirket, bu e-postaya inanarak döviz bürosu aracılığıyla gelen kişilere parayı teslim etti. İki gün sonra gerçek satıcı firmadan, e-posta hesaplarının kopyalandığına ve para gönderilmemesi gerektiğine dair bir uyarı mesajı gelince dolandırıldıklarını fark ettiler.

POLİS TUZAĞIYLA YAKALANDILAR

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, şüphelilerin aynı yöntemle tekrar para talep ettiği belirlendi. Şirket yetkilileri, isteği kabul etmiş gibi yaparak polisle iş birliği yaptı. Buluşma noktasına gelen şüpheliler suçüstü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen Nijerya uyruklu şüpheliler Taıwo B.O. (31), Uma U.O. (46), King D.W. (38), Samuel C.C. (38) ve Chris U.O. (43), sorguda parayı aldıklarını kabul etti. Ancak aldıkları parayı komisyon karşılığında ismini bilmedikleri kişilere teslim ettiklerini iddia ettiler.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

