Beşiktaş’ta ikinci Sergen Yalçın dönemi resmen başladı! İşte Beşiktaş karnesi

Beşiktaş Kulübü, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırmasının ardından camianın sevilen ismi Sergen Yalçın ile yeniden anlaştı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, 52 yaşındaki teknik adamla 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Yalçın, Beşiktaş’taki ikinci dönemini yaşayacak. İlk döneminde tarihi başarılara imza atan tecrübeli çalıştırıcı, bu kez daha büyük hedeflerle geri döndü.

83 MAÇTA 47 GALİBİYET

Sergen Yalçın, Beşiktaş’taki ilk teknik direktörlük döneminde toplam 83 resmi karşılaşmada takımın başında yer aldı. Bu maçların 47’sini kazanan, 12’sinden beraberlikle ayrılan Yalçın, 24 kez mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş bu süreçte 156 gol atarken, kalesinde 107 gol gördü.

Özellikle 2020-2021 sezonunda, hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla adını Beşiktaş tarihine altın harflerle yazdırdı.

Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’taki ilk dönemi, 30 Ocak 2020’de Dolmabahçe’de düzenlenen ve 20 bin taraftarın katıldığı imza töreniyle başlamıştı. Bu görüntü, camiada büyük bir heyecanın fitilini ateşlemişti.

Yalçın’ın teknik direktörlüğünde Beşiktaş 2020-2021 sezonunu çifte kupayla tamamladı. Süper Lig’de Galatasaray’la kıyasıya geçen şampiyonluk yarışını averajla kazanan Beşiktaş, aynı sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor’u 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Çifte şampiyonluğun ardından gelen sezon ise Sergen Yalçın için tam anlamıyla bir hayal kırıklığı oldu. 2021-2022 Süper Lig sezonunda, Beşiktaş Yalçın yönetiminde çıktığı 15 lig maçında 6 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Bu süreçte yalnızca 21 puan toplayan takım, zirvenin uzağında kaldı.

Ayrıca aynı sezon Şampiyonlar Ligi’nde 6 maçın tamamını kaybederek, Avrupa macerasını puansız tamamladı. Bu tablo sonrası Sergen Yalçın, görevinden istifa ederek ayrıldı.

AVRUPA’DA BEKLENEN BAŞARI GELMEDİ

Sergen Yalçın’ın ilk döneminde Beşiktaş, Avrupa kupalarında başarısız sonuçlara imza attı. 2020-2021 sezonunda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi elemelerinden elenen siyah-beyazlı ekip, bir sonraki sezon ise Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynadığı 6 maçı da kaybederek turnuvaya erken veda etti. Bu sonuçla Beşiktaş, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’ni puan alamadan tamamladı.

Beşiktaş’ın kazandığı son şampiyonluğun mimarı olan Sergen Yalçın, yeniden camiaya umut olmaya geldi. Hem yönetim hem de taraftarlar, deneyimli teknik adamın takımı yeniden şampiyonluk yarışına sokmasını bekliyor.