Şok telefon kayıtları: CHP’de İmamoğlu-Yavaş çatışması gün yüzüne çıktı!

Kendini "Elif" olarak tanıtan bir kişi, bir delegeyle yaptığı telefon görüşmesinde Mavi liste adına aradığını belirterek, Ekrem İmamoğlu’nu desteklediklerini söyleyip, “Mavi listeye oy verin” çağrısında bulundu.

Sabah Gazetesi’nin haberine göre, Beyaz listeyi destekleyen başka bir kişi ise Mansur Yavaş ile çalıştıklarını belirterek, “Bunu söylemekten çekinmiyoruz, işten çıkarılan arkadaşlarımız da oldu. Beyaz listeye oy vermeniz iyi olur” ifadelerini kullandı.

PARTİ İÇİ TARTIŞMA DERİNLEŞİYOR

İmamoğlu’nun desteklediği Mavi liste ile Yavaş’ın desteklediği Beyaz liste arasındaki rekabet, CHP içindeki tartışmaları gün yüzüne çıkardı.

3 İLDE KONGRE KRİZİ

CHP Genel Merkezi, yaklaşık bir ay önce kongre takvimini başlatmıştı. Genelgede, “Tüzüğümüzün 36. maddesi uyarınca; Merkez Yönetim Kurulu'nun 14 Temmuz 2025 tarihli toplantısında ‘Kongreler Takvimi’nin başlatılmasına karar verilmiştir” denilmişti.

Delege seçimleri 13 Ağustos’ta ilçelerde başladı. İlçe kongreleri 13 Eylül’de, il kongreleri ise 11 Ekim itibarıyla yapılacak. CHP 39. Olağan Kurultayı’nın ise 2026 yılı başlarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Ancak Halk TV’nin haberine göre, CHP Kars, Ardahan ve Iğdır il başkanlıkları “sandık kurmama” kararı alarak kongre sürecini tıkadı.