İsrail Savunuculuğunda Yarışa Girdiler

İsrail'in Filistin'e uyguladığı 70 yıllık zulüm görmezden gelindi. İsrail savunuculuğunda yarışa girildi. Başlattığı operasyonla dünyaya, önemli bir mesaj veren Hamas, terör örgütü olarak gösterilmeye çalışıldı. Ana akım medya attığı başlıklarla İsrail yanlısı bir politika izledi. Filistin halkının haklı mücadelesinin konuşulması gerekirken işgalci İsrail lehine yayınlara imza atıldı.

İsrail yanlısı yayın yapan listeye Fatih Altaylı ilk günden itibaren dahil oldu. Filistin ve İsrail arasında hiç bir gerilimin olmadığını iddia eden Altaylı Hamas'ın sivilleri öldürdüğünü söyledi. Youtube üzerinden yaptığı yayınında İsrail Başkonsolosu Rami Hatan'ı konuk aldı. İsrail propagandası yaptı.



Hamas'ın başlattığı operasyona karşı kışkırtıcı yayın yapanların başını çekenlerden biri de gazeteci Nevşin Mengü. Hmas'ın ekipmanını PKK'nın kullandığı yönteme benzetti.



CNN Türk ekranlarında aldatma harekatı yapıldığı Hamas'a emir verildiği ileri sürüldü. MOSSAD'ın istihbarat almada yetersiz kaldığı kaydedildi.



Habertürk ekranlarında ise İsrail'in savaş ilan ettiği başlığı ele alındı.



Gazeteci Cüneyt Özdemir İsrail devlet televizyonunun bilgilerine dayanarak hazırladığı yayında Hamas'ın sivil katliamı yaptığını savundu.



BBC News, haberlerinde hem insani hem de etik olmayan bir dil kullandı. Filistinlileri 'öldürüldü' diye İsrail vatandaşlarını ise 'öldü' diye haberleştirdi.



Gazeteler ise Hamas'ın sivilleri hedef aldığını manşetlerine taşıdı. 8 Ekim Pazar günü Akşam Gazetesi Hamas'ın sivilleri yakalayarak sivilleri rehin aldığını yazdı. Hürriyet Gazetesi sivillerin vurulup rehin alındığını taşıdı manşetine. Sivillerin canını zor kurtardığı ifade edildi. Milliyet Gazetesi "İsrail'in 11 Eylül'ü" başlığını attığı haberde operasyonun önemine değil İsrail'in hazırlıksız yakalandığına odaklandı. Cumhuriyet Gazetesi Hamas'ın İsrail'i vurduğunu İsrail'in de karşılık verdiğini belirtti. Filistin'in direnişine yer verilmedi.



Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Hamas'ın güçsüz olduğunu uydurma füze attığını iddia etti.



Zafer Partisi Genel başkanı Ümit Özdağ da kışkırtıcı ifadeler kullanarak Filistin'e destek için şartlar sıraladı. Filistin'in Türkiye'nin yanında olmadığını savundu.