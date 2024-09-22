İsrail'in Gazze saldırıları: 24 saatte 40 Filistinli şehit!

İsrail, Gazze’de sivilleri hedef almaya devam ediyor; bu saldırılar arasında çocuklar ve kadınlar da bulunuyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun son 24 saat içerisinde 40 Filistinliyi şehit ettiğini, 58 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Netanyahu hükümetinin Gazze’de savaş suçu işlediği iddiaları, İsrail'de protestolara yol açtı. Tel Aviv’de binlerce kişi, Gazze Şeridi'nde ateşkes, esir takası anlaşması ve Netanyahu’nun istifası talepleriyle gösteri düzenledi. Meşale taşıyan protestocular, Savunma Bakanlığı önünde ateş yakarken, polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Göstericiler, Tel Aviv'in ana arterlerinden Ayalon Otoyolu'nu trafiğe kapattı.